В пятницу, 15 июня около 19:30, на проспекте Победы произошла масштабная авария с участием сразу 6 автомобилей: Renault, Mercedes, Hyundai, Honda, Daewoo и грузовик DAF.

Об этом сообщает Киев оперативный.

Пока точно неизвестно, что послужило причиной аварии - водитель Renault считает, что ее спровоцировал водитель грузового авто.

Известно, по меньшей мере, о двух пострадавших, пассажирку Mercedes госпитализировали в тяжелом состоянии, а водителю грузовика помощь оказали на месте ДТП.

Из-за масштабности аварии для проезда осталась 1 полоса. Образовалась громадная пробка.

Нормализовать движения помогают добровольные регулировщики, которые помогают водителям других авто безаварийно проехать этот участок пути.

Видео: Youtube.com/Киев оперативный

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