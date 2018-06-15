Компания Новая почта, предупредила клиентов о возможных сбоях в работе ряда своих сервисов из-за аннулирования в Украине регистрации международной платежной системы Tyme, участником которой была дочерняя компания Пост Финанс.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, пишет UBR.ua.

Оператор предупреждает, что временно будет недоступна услуга заказа денежного перевода на банковскую карту. Также скорее всего не получится избежать перебоев в работе почтоматов оператора – их работа была напрямую связана с заблокированной Нацбанком МПС Tyme.

"Для Новой Почты Tyme реализовал прием платежей при получении посылок в почтоматах. Как только работа системы будет окончательно приостановлена, не смогут функционировать и аппараты", - объяснил нам источник на рынке платежных терминалов.

Его слова косвенно подтверждают и в Новой почте. Здесь стараются не сгущать краски, однако признаются, что проблемы могут возникнуть вплоть "до окончательно интеграции с новым партнером". Правда, называть имя компании, которая сможет подхватить задачи Tyme, а также сроки интеграции, отказываются.

В действительности, у Новой Почты есть всего пять дней, чтобы решить все технические и юридические вопросы. Именно такой срок выделил НБУ запрещенной платежной системе для того, чтобы выполнить все обязательства перед контрагентами. Успеет ли компания найти замену своему партнеру и наладить все процессы за столь короткое время – неясно.

В компании заверили, что делают все возможное, чтобы максимально быстро решить проблемы. Более того, на основные функции Новой Почты аннулирование регистрации Tyme никак не отразится: компания в штатном режиме продолжит принимать и выдавать посылки, а также денежные переводы в отделениях.

Отметим, что ТОВ "Пост Финанс", которая является дочерней компанией Новой почты, имеет собственную внутригосударственную платежную систему "Форпост", зарегистрированную Нацбанком.

Ранее "Страна" сообщала, что в санкционном списке Украины оказалась система интернет-расчетов WebMoney.

Также Webmoney "заморозила" деньги украинцев до 2021 года.