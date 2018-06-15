В брендовом магазине фан-зоны московских Лужников продается футболка Adidas с гербом СССР, которую после скандала ограничили в продаже - ее могут купить только в России.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" из столицы России, где проходит ЧМ-2018 по футболу.

Стоимость - 6500 рублей (чуть больше 100 долларов) взрослая и 4000 - детская (около 65 долларов).

Фото: Страна.ua

До этого производитель одежды заявил, что снял с продажи футболки с надписью USSR и гербом СССР.

Это произошло после твита МИД Литвы, который упрекнул бренд в "ностальгии по империи":

"Все еще есть те, кто болен "ностальгией по империи", только как-то неожиданно, что среди них и известный концерн adidas".

Ранее "Страна" сообщала о всех результатах матчей и положение команд в группах чемпионата мира по футболу в России.

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