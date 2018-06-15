Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу снизился до 26,345 грн/$1 с 26,245 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,33-26,36 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день просел до 26,3155 грн/$1 с 26,2197 грн/$1. Торговый оборот составил $459,98 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $327,76 млн.

Национальный банк Украины ослабил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 18 июня 2018 г до уровня 26.315543 грн/$1:

100 долларов США - 2631.5543, 100 Евро - 3051.5504 и 10 российских рублей - 4.1981.

Как сообщала "Страна", Нацбанк отменил регистрацию платежной системы Tyme.

Мы писали, что украинцы стали брать меньше кредитов.

Ранее Нацбанк продлил требование для экспортеров продавать половину своей выручки.