Адвокаты, защищающие фигурантов дела агрохолдинга "Гавриловские курчата" сообщили, что выиграли слушание по делу об апелляционном обжаловании решений о содержании под стражей подозреваемых в уголовном производстве по фактам нарушения правил экологической безопасности и создании преступной организации.

Адвокаты из Equity Law Firm, которую связывают с заместителем Администрации президента Алексеем Филатовым, отмечают, что "представители компании вступили в упомянутое выше дело уже после избрания Печерским районным судом Киева мер мер в виде содержания под стражей, с альтернативой внесения денежных залогов с заоблачными суммами (в 90 млн. грн., 84 млн. грн. и 80 млн. грн.), владельцам и должностным лицам агрохолдинга "Гавриловские курчата".

15 июня 2018 Апелляционный суд Киева отменил упомянутые выше решения и назначил всем подозреваемым разумные размеры залогов, которые уже были внесены на депозитный счет суда.

Фото: facebook.com/justiceelates

Ранее мы собрали все подробности задержания экс-нардепа и владельца "Гавриловских курчат" .

"Страна" рассказывала, что стоит за арестом экс-нардепа Евгения Сигала и его жены.

Ранее совладелицу "Гавриловских курчат" выпустили под гигантский залог.