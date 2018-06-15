В Киеве нашли тело мужчины, который утонул в коллекторе во время ливня
В четверг, 14 июня, в Киеве из-за сильного ливня утонул мужчина. До этого стало известно, что в Киеве упавшее дерево во время грозы убило женщину.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.
Отмечается, что труп обнаружили только на следующий день на пересечении улиц Гната Хоткевича и Азербайджанской.
"Судя по всему, мужчина утонул во время вчерашнего вечернего дождя, когда уровень воды в коллекторах поднимается до максимума в течении минуты", - сказано в сообщении.
На месте происшествия работают спасатели, уточняются все подробности инцидента.
Фото: facebook.com/
Как сообщала "Страна", в полиции сообщили подробности о женщине, погибшей во время грозы в Киеве.
Ранее появились видео, как улицы Киева превратились в бурные реки из-за невиданного ливня.