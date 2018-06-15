В четверг, 14 июня, в Киеве из-за сильного ливня утонул мужчина. До этого стало известно, что в Киеве упавшее дерево во время грозы убило женщину.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что труп обнаружили только на следующий день на пересечении улиц Гната Хоткевича и Азербайджанской.

"Судя по всему, мужчина утонул во время вчерашнего вечернего дождя, когда уровень воды в коллекторах поднимается до максимума в течении минуты", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работают спасатели, уточняются все подробности инцидента.

Фото: facebook.com/

Как сообщала "Страна", в полиции сообщили подробности о женщине, погибшей во время грозы в Киеве.

Ранее появились видео, как улицы Киева превратились в бурные реки из-за невиданного ливня.