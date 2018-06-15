Во втором матче пятницы, 15 июня сборная Ирана вырвала победу у футболистов Марокко. Исход встречи решил автогол на 95-й минуте игры. Ранее в этот же день сборная Египта уступила Уругваю, пропустив на 89-й.

Об этом сообщает SportArena.

Команды-участники первого матча группы "В" провели два совершенно разных тайма. Если в первой половине встречи сборные показали достаточно интересный и атакующий футбол, то во втором тайме потуги Марокко забить решающий гол ни во что не воплотились.

При том, что самый опасный момент для взятия ворот был у Ирана. Однако форвард Сердар Азмун не сумел реализовать выход один на один, голкипер марокканской сборной сумел отбить мяч ногой после его удара.

А в концовке иранцы и вовсе вырвали победу. Азиз Бухаддуз срезал мяч в свои ворота после подачи со штрафного.

Теперь сборным предстоят встречи против фаворитов группы Португалии и Испании. Марокко сыграет против португальцев, а Иран во 2-м туре сразится с Испанией.

Заключительным матче для станет встреча португальцев и испанцев в Сочи. Начало - в 21:00. Прямая трансляция на "Интере", онлайн-репортаж на "Стране".

Отметим, кто есть кто на ЧМ-2018. Фавориты и темные лошадки чемпионата мира по футболу в России. Букмекеры в большинстве своем видят финал Бразилия - Германия.

Напомним все результаты матчей и положение команд в группах чемпионата мира по футболу в России.