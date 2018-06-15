В четверг в Винницкой области пронеслась сильная гроза, которая не только оставила обесточенными 72 населенных пункта, но и унесла человеческую жизнь. Об этом сообщает "Вінниця ОК".

Несчастный случай произошел в селе Росоша Липовецкого района около 19 часов вечера. Когда пенсионер вел с пастбища корову, началась сильная гроза. В результате сильного ветра оборвался электрический провод, который под напряжением упал на корову. Спасая скот, погиб и пенсионер, и его корова.

В целом стихия наделала беды как в областном центре, так и в районах. В Виннице сильный дождь затопил улицы. Очевидцы опубликовали фото с поваленными деревьями, а также видео дорог со значительными потоками воды.

Как сообщала "Страна", ранее в полиции сообщили подробности о женщине, погибшей во время грозы в Киеве.

Мы писали, что в киевском Гидропарке утонул мужчина, который пытался переплыть пролив.