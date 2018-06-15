США отменят пошлину на аммиачную селитру из Украины
По результатам очередного пятилетнего пересмотра США отменят антидемпинговую пошлину на поставки из Украины твердой аммиачной селитры (Solid Agricultural Grade Ammonium Nitrate, код 3102.30.00.00).
Ограничение было введено в сентябре 2001 года, передает "Интерфакс-Украина".
Как указано в сообщении Минторговли США в пятницу, пересмотр пошлины был инициирован 1 мая 2018 года, однако заявления от внутренних производителей не поступили.
Ведомство уточняет, что официальное сообщение о таких итогах пересмотра будет опубликовано 18 июня.
Как сообщалось, антидемпинговая пошлина была введена 12 сентября 2001 года в размере 156,29% в отношении Концерна "Стирол" и всех других украинских предприятий.
"Страна" разбиралась, как объявленная Белым домом торговая война скажется на Украине.
Ввозные пошлины в размере 25% на сталь и 10% - на алюминий из ЕС, Мексики и Канады в США начали действовать с 1 июня 2018. Евросоюз и Турция намерены поддержать своих металлургов и грозят ответными протекционистскими мерами.
Отметим, что Китай разорвал торговые отношения с США из-за введения пошлин. Ранее в КНР анонсировали введение симметричных по объему ответных пошлин.