По результатам очередного пятилетнего пересмотра США отменят антидемпинговую пошлину на поставки из Украины твердой аммиачной селитры (Solid Agricultural Grade Ammonium Nitrate, код 3102.30.00.00).

Ограничение было введено в сентябре 2001 года, передает "Интерфакс-Украина".

Как указано в сообщении Минторговли США в пятницу, пересмотр пошлины был инициирован 1 мая 2018 года, однако заявления от внутренних производителей не поступили.

Ведомство уточняет, что официальное сообщение о таких итогах пересмотра будет опубликовано 18 июня.

Как сообщалось, антидемпинговая пошлина была введена 12 сентября 2001 года в размере 156,29% в отношении Концерна "Стирол" и всех других украинских предприятий.

"Страна" разбиралась, как объявленная Белым домом торговая война скажется на Украине.

Ввозные пошлины в размере 25% на сталь и 10% - на алюминий из ЕС, Мексики и Канады в США начали действовать с 1 июня 2018. Евросоюз и Турция намерены поддержать своих металлургов и грозят ответными протекционистскими мерами.

Отметим, что Китай разорвал торговые отношения с США из-за введения пошлин. Ранее в КНР анонсировали введение симметричных по объему ответных пошлин.