В СБУ рассказали, что подозреваемый в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман называл его в переговорах с киллером "Глист глистович". Об этом на брифинге заявил заместитель начальника главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар.

"Герман в ходе организации преступления в переписке называл Аркадия Бабченко "Глист Глистович", - рассказал Тиводар.

"Так это ж глист. Вообще никакой... Ну там какой-то журналюга, который ездил по горячим точкам с первой чеченской войны и там что-то гавкал по телевизору. А потом приехал на украинскую войну и сказал, что это неправильно, и перешел на украинскую сторону. А они вот таких вот ловят", – сказал Герман.

Также Герман также жаловался нанятому для убийства журналиста Алексею Цымбалюку, что Бабченко "все время" сидит дома в Киеве и не смог поехать в Одессу, потому что подвернул ногу. Цымбалюк предложил прийти к журналисту домой, чтобы его убить.

Однако Герман не поддержал эту идею.

"Там есть человек, занимается. Если он стратит, если он не сможет, – тогда надо посылать. А если он сможет, то зачем", – слышно на записи.

Видео: youtube.com/NEWSONE

Раннее сообщалось, что СБУ задержала еще одного фигуранта дела Бабченко - гражданина Т. По словам представителя спецслужбы, по месту жительства "гражданина Т." в ходе проведения обыска было изъято огнестрельное оружие и боеприпасы.

Напомним, что заместитель главреда "Страны" рассказала как и почему был опубликован "список-47".