Старобельский районный суд Луганской области в одиннадцатый раз продлил содержание под стражей экс-главе фракции Партии регионов и бывшему губернатору Луганской области Александру Ефремову. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Ефремова Андрей Смирнов.

"За два года тюрьмы мы искали доказательств вины. Однако вместо этого нашли другое:

Первое. 76 допрошенных свидетелей стороны обвинения, не давших ни одного прямого обвинительного показания.

Второе. 5 свидетелей обвинения дали прямые показания под присягой в суде о том, что на них давят прокуроры, принуждая к ложным обвинительным показаниям.

Третье. Трое свидетеля обвинения, бывших руководителей УСБУ в Луганской области в 2014 году дали прямые обвинительные показания против другого свидетеля обвинения - бывшего начальника УМВД в Луганской области В. Гуславского - близкого соратника Генпрокурора Юрия Луценко.

Четвёртое. Прямые доказательства непроцессуальных контактов председательствующего судьи Пелиха А.А. с прокурором по делу, в нерабочее для суда время. За запертой дверью.

Пятое. Незаконное продление содержания под стражей. Девять! раз. По несуществующей в уголовном процессе процедуре. Просто так, автоматически.

Шестое. Покрывательство стороной обвинения установленных судом лиц, вероятно причастных к сдаче админзданий в Луганске в 2014 году.

Седьмое. Системный отказ судом в удовлетворении ходатайств стороны защиты в признании доказательств недопустимыми при очевидных признаках такой недопустимости.

Восьмое. Отказ в отводе прокурора, дискредитировавшего себя в процессе не только незаконным давлением на суд и непроцессуальными контактами, но и прямо обвиняемого отдельными свидетелями в незаконных следственных действиях и принуждению к даче ложных показаний.

Девятое. Умышленное сокрытие от общественности видеотрансляций судебных заседаний. Судебная администрация Украины умышленно удаляет видео тех заседаний, где защита придаёт огласке факты предвзятости судей и их непроцессуальные встречи с прокурорами вне рабочее время.

Дело развалено полностью, доказательств нет, правосудие уничтожено.

Кроме всего прочего, у коллегии судей 20 августа начнётся аттестация. Безусловно, сторона защиты расценивает такое совпадение с прямым политическим давлением на суд с целью вынести беззаконное решение", - пишет Смирнов.

Фото: facebook.com/andriysmyrnov

Как сообщала "Страна", юрист Андрей Портнов, проживающий в Австрии и ведущий активную правозащитную деятельность, обратился с письмом к канцлеру Австрийской республики Себастьяну Курцу. Он заявил, что в Украине нарушаются права и свободы человека, а гражданам практически невозможно добиться справедливого суда и защиты своих интересов. В качестве одного из примеров, Портнов приводит дело Ефремова.

Также мы писали, что по мнению журналистов - расследователей, перспективы уголовного дела по обвинению в отмывании денег против Александра Ефремова в Украине выглядят туманными.