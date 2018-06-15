15 июня на всех пляжах столицы повесили желтые флаги. Это значит, что купаться в этих местах не рекомендуется.

В КГГА уверяют, что ограничение временное. Граждан просят воздержаться от купания из-за сильных ливней. Лучше потерпеть и не заходить в киевские водоемы до улучшения погодных условий, чтобы не допустить распространение различных инфекционных заболеваний.

Подобные ограничения из-за сильных осадков - обычная практика, говорят в Горадминистрации.

Фото: pleso.org

Как сообщала "Страна", В Киеве семь пляжей получили международный экологический сертификат "Голубой флаг". Мы привели полный список.

Ранее мы писали, что на городском пляже Киева пенсионерки с палками набросились на молодежь, которая выпивала и курила

Предполагалось, что в 2018 году в Киеве откроют 13 пляжей.