Народные депутаты Украины собирают подписи за отставку заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского.

Об этом Громадскому сообщил народный депутат от БПП Константин Ярынич.

"Следующая неделя - пленарная. В парламенте собирают подписи под обращением за отставку Линчевского. Я убежден, что будет более 226 подписей и мы представим его и президенту, и премьеру. Такие как Линчевский не должны работать в Минздраве", - заявил он.

Народный депутат считает манипуляцией разговоры о том, что слова Линчевского были вырваны из контекста.

"Фразы о том, что все онкобольные, которые лечатся за границей, умрут или о неэффективности программы не звучат иначе даже после того как познакомишься со всей стенограммой. А на пациентов заявления о том, что "они и так умрут", действуют очень плохо, убивая волю к жизни. Это я вам говорю как бывший руководитель областного онкоцентра", - сообщил Ярынич.

Напомним, дисциплинарная комиссия, которая рассматривала дело заместителя министра здравоохранения Линчевского, не нашла проступков в его высказываниях.

Комиссия решила обратиться к экспертам для окончательного решения дела по высказываний Линчевского по поводу онкобольных.

Руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что расценивает случай с заместителем Линчевская, как давление на возглавляемое ею ведомство.

Напомним, 2 июня на сайте "Онкологический портал Украины" появилась стенограмма речи заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского, с которой он выступил на заседании Счетной палаты. В стенограмме, в частности, содержалась заявление Линчевского о якобы неэффективности лечения онкобольных заграницей, которая вызвала возмущение в обществе.

В СМИ была распространена фраза, которую якобы сказал Линчевский во время заседания: "Это рак! Они все умрут".

В то же время пресс-секретарь Минздрава Александр Ябчанка объяснил Общественному, что Линчевский свое заявление об онкобольных во время заседания Счетной палаты сделал в ответ на критический упрек. По его словам, таким образом Линчевский ответил на критическое замечание о том, что "25% онкобольных пациентов, которые лечатся за счет бюджета рубежом, умирают".

Сам заместитель Супрун Линчевский заявил, что его выступление имело целью убедить Счетной палате, что программа "Лечение за рубежом" должна существовать. Счетная палата опубликовала аудио выражения Линчевского по онкобольных.