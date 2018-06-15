В Киеве накаляется обстановка накануне ЛГБТ марша, который пройдет в воскресенье, 17 июня.

Так, на ресурсах националистических организаций уже появились анонсы акций. В одном из приватных Facebook-чатов радикалов призвали ночевать в парке Шевченко, чтобы с утра ждать шествия ЛБГТ.

"Собираемся в субботу в 21:30 в парке Шевченко. Там придется ночевать, как в прошлом году, чтобы встретить с утра марш п....тов. Нужно понимать, что с утра попасть будет сложно", - пишет один из лидеров радикалов и указывает в рассылке свой номер телефона.

Фото: Страна.ua

Напомним, организаторы "КиевПрайд" в этом году планируют собрать около пяти тысяч человек - если получится, то это будет рекорд. Кроме того, участникам Марша равенства также предоставили инструкции, как вести себя, чтобы не стать жертвой радикалов.

Также мы писали, что 17 июня безопасность участников Марша равенства будут защищать около 5 тысяч правоохранителей.