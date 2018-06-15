Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закупило для своих сотрудников 35 резиновых дубинок и газовых баллончиков за 25 тыс. гривен.

Об этом говорится в тендерной документации, обнародованной в системе публичных закупок ProZorro, передают "Украинские Новости".

Указано, что военнизированная охрана метро 24 мая закупила 35 комплектов спецсредств индивидуальной защиты и активной обороны за 24 618 гривен.

В комплект входят резиновая дубинка, газовый баллончик с чехлами и офицерский кожаный ремень.

Поставщик - ООО "Р.Р.М. Трейд".

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