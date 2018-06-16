В пятницу, 15 июня миллионы мусульман по всему миру отметили праздник окончания священного месяца поста Рамадан.

Главное блюдо праздника - это баранина, но животных в этот день, в отличие от Курбан-байрама, не забивают. Также на столах у мусульман будет плов, беляши (закрытый пирог с начинкой из картофеля и халяльного мяса), перемячи (жареные пирожки с мясом), манты и много сладостей, например, чак-чак и пахлава.

В этот день верующие также отправляются на кладбище помянуть умерших и посещают усыпальницы местных святых.

Фото: Wakil Kohsar

В дни разговенья также устраиваются ярмарки, на которых показывают красочные представления. Идет оживленная торговля на базарах, для молодежи и детей устраиваются развлечения. Часто гулянья происходят у воды.

Фото: Burak Milli

Впрочем, верующий при желании может оплатить и больше, если имеет такую ​​возможность.

Ураза-байрам, или Ид аль-фитр - это праздник разговения. Он знаменует собой завершение - священного для всех мусульман месяца поста Рамадан. По традиции в этот день мусульмане совершают молитву, а после этого собираются за праздничным столом.

В течение всего Рамадана мусульмане придерживаются строжайшего поста, который предполагает отказ от еды и интимных отношений в светлое время суток. Этот период целиком посвящается познанию Аллаха и Корана.

Фото: Ayhan Iscen

Прежде чем поздравить с Ураза Байрам ваших родственников или друзей, вам следует ознакомиться с праздничными традициями, поскольку все мусульмане в данный день совершают особую праздничную церемонию. Ритуал празднования Ураза Байрам объединяет верующих тем, что после омовения они одеваются в специальную нарядную одежду и собираются в мечетях для прочтения молитвы.

Фото: Karim Sahib

Фото: Chaideer Mahyuddin

Фото: Faisal Nasser

После чего принято принимать гостей у себя дома либо же самим идти в гости. Неотъемлемой частью торжества становятся пожертвования нуждающимся.

Как сообщала "Страна", 26-летний шейх Абу-Даби сделал необычный подарок для жителей в честь священного для мусульман месяца Рамадан. Он оплатил все покупки, которые люди могли сделать в торговом центре в течение получаса.

Отметим, что евреи и мусульмане Исландии готовы вместе противостоять желанию властей острова запретить обрезание детей.