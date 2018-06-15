В субботу и воскресенье на территории Украины, кроме запада и востока, ожидаются дожди. Температура воздуха составит 25-30 градусов тепла, на юге и востоке - до +34. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Центральные области, Сумщина, Черниговщина, Харьковщина, юг (но не юго-восток) - кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра. Запад может передохнуть - без существенных осадков, лишь кое-где локальных немного дождей. Луганщина, Донетчина , большинство Запорожье - сухо, солнечно, жарко. Житомирщина - без существенных осадков. Киевщина - местами локальные дожди, гроза, 50/50 ", - отметила она.

По словам Диденко, вечером в субботу в Винницкой области, в южных районах Кировоградской области, в Крыму, Одесской и части Николаевщины - сильные ливни и шквалы.

Температура воздуха 16 июня самая низкая на западе - 23-27 градусов тепла. В общем 25-30 градусов. На юге и востоке - 28-34 градусов тепла.

В воскресенье, по данным синоптика, температура воздуха составит 25-30 градусов, 30-34 "пойдут с юго-востока".

"На западе, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской областях, районах Кропивницкого, в Одесской области и в Крыму - грозовые дожди, возможные локальные ливни, град и шквалистое усиление ветра. На востоке, в Сумской области, на Полтавщине, в районах Днепра, Николаевской, Херсонской и Запорожье - преимущественно без осадков", - отметила Диденко.

По словам синоптика, в Киеве в субботу будет преобладать солнце, "вероятность локальных периодических грозовых дождей порядка 40-50 процентов". В воскресенье в столице вероятность дождей увеличится. Температура воздуха выходные в Киеве 27-28 градусов, добавила она.

Фото: facebook.com

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