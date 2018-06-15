В городе Тшебниця в Нижнесилезском воеводстве Польши полиция остановила минибус для проверки документов. После досмотра они нашли столь серьезные нарушения, что водителя лишили прав.

Об этом передает "Польское радио" со ссылкой спикер нижнесилезской полиции Камиль Ринкєвич.

Минибус был только двухместным, а в нем находилось 30 человек. Все они расположились в багажном отсеке, то есть водитель буса не имел права перевозить людей и превысил лимит максимального количества пассажиров.

При этом у него отсутствовали надлежащие документы на авто.

Также водитель не имел действующей страховки на транспортное средство, на котором вообще нельзя было ездить.

Оказалось, что водителю 21 год и он гражданин Украины. Молодого человека оштрафовали и запретили управлять транспортным средством.

Как сообщала "Страна", в Польше разбился легкомоторный украинский самолет.

Напомним, что польские пограничники отметили снижение пограничного движения украинцев.