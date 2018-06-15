В киевской подземке подростки развлекались тем, что прыгали под поезд. Об этом сообщил киевлянин Алексей Масловец на своей странице в Facebook.

Мужчина опубликовал снимки, на которых видно, как двое подростков бегают по рельсам на одной из станций киевского метрополитена. И делают это даже перед прибывающим на платформу поездом.

В комментариях к записи Алексей рассказал, что от поезда подросткам удалось скрыться в специальном углублении на колее. Они не получили травм, но одна из пассажирок отлупила сумкой одного из экстремалов.

Фото: facebook.com/aleksey.maslovets

Пользователи социальной сети с ужасом отреагировали на данный инцидент: "какой ужас(( Живы хоть?", "Может новый проект аналог Синего кита?", "Во всем виноват Ютуб", "Дегенераты дня", - прокомментировали пользователи.

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