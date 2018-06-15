В оздоровительном комплексе "Маяк", в Запорожье, отравились 28 детей и 2 взрослых. Случаи заболевания детей зарегистрированы в 13 отрядах из 19 (от 1 до 4 больных детей в каждом).

Об этом сообщили в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"14 июня в 22:00 поступило сообщение от директора обособленного оздоровительного комплекса "Маяк" АО "Мотор Сич" ПАО "Мотор Сич" об обращении детей с жалобами на расстройство желудка в медицинский пункт лагеря. К вечеру обратилось 30 человек, в том числе 28 детей. Состояние больных, обращавшихся за медицинской помощью было легкой и средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

В тот же день специалистами начато санитарно-эпидемиологическое расследование и обследование заведения и медицинский осмотр всех детей и персонала.

По результатам проверки заведения установлено, что питание организует ОП ОК "Маяк" АО "Мотор-Сич".

Согласно сообщению при обследовании оздоровительного комплекса установлен ряд нарушений санитарных требований. А именно "отсутствует проточное горячее водоснабжение для мытья рук детей, не созданы условия для мытья внутрицехового оборудования и емкости для третьих блюд, перспективное двухнедельное меню не соблюдается.

"Для детского питания используются запрещенные продукты (вода питьевая сильногазированная) утвержден технологической картой вид продукции не соответствует фактическому (четверть куриная заменена на крыло куриное) журнал бракеража сырой продукции ведется нерегулярно; нарушается технология приготовления блюд и обработки овощей; не соблюдаются требования подготовки сырья, в частности процесс дефростации мяса", - отмечают специалисты.

Проведение комплекса противоэпидемических мероприятий продолжается.

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