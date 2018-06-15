Причиной гибели пчел в Турийском районе Волынской области стала обработка окружающих полей ядами-инсектицидами с лямбда-цигалотрином.

Об этом сообщила Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Причиной гибели пчел стало нарушение норм действующего законодательства при обработке посевов рапса препаратами инсектицидного действия с действующим веществом лямбда-цигалотрин", - говорится в сообщении.

Согласно результатам исследований, ни у пчел, ни у растений на обработанных полях не было зафиксировано никаких заболеваний.

Также в пресс-службе добавили, что хозяйство-владелец посевов добровольно возместило финансовые потери 12 из 17 пасечников.

Как сообщала "Страна", в Австрии в импортных яйцах кур обнаружили опасный инсектицид. Были обработаны продукты, которые прибыли из Германии, Нидерландов, Бельгии и Польши для использования в ресторанной индустрии.

Напомним, что в Харьковкой области массово гибнут пчелы, пасечники подозревают отравление.