Матч футбольных сборных России и Саудовской Аравии, которым открывался Чемпионат мира 2018 года, посмотрели 4 миллиона украинских зрителей. Об этом сообщается на сайте телеканала Интер со ссылкой на данные телемониторинга.

"Футбольные трансляции первого дня мундиаля на телеканале Интер посмотрели 3,8 млн телезрителей в Украине, еще более 200 тысяч человек следили за игрой в режиме онлайн (на сайте канала)", - говорится в сообщении.

Фото: inter.ua

Отмечается, что матч открытия привлек наибольшее количество телезрителей своего слота по всем основным аудиториям с долей 16,6%/20,1%/18,2% (18+ Украина/18+50+/18-54 50+).

Ранее стало известно, что в Украине матчи ЧМ-2018 покажет канал Интер. Отметим, Интер выкупил права на трансляцию ЧМ-2018 у Национальной общественной телерадиокомпании за 8 миллионов гривен.

Как сообщала "Страна", Аласания заявил, что Украина вынуждена транслировать матчи ЧМ - 2018 из-за долгов.

Мы писали, что футболистов Саудовской Аравии накажут за поражение от России.