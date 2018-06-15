Условия содержания заключенного руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского - не улучшились. Об этом заявил его адвокат Андрей Доманский, передает RT.

По словам юриста, с журналистом "обращаются так же, как и с другими". При этом защита Вышинского не получала от него заявлений о каком-либо психологическом давлении.

Комментируя заявление украинского омбудсмена Людмилы Денисовой о том, что условия содержания журналиста соответствуют нормам, адвокат подчеркнул, что речь идет о принятых на Украине стандартах.

Доманский отметил, что состояние Вышинского остается удовлетворительным.

"Однако если сравнивать его с моментом, когда он был задержан, и на сегодняшний день, конечно, есть значительные ухудшения", - добавил юрист.

По мнению адвоката, ухудшение самочувствия его подзащитного связано с тем, что Вышинскому сложно соблюдать рекомендованную врачами диету.

Доманский также заявил, что защита обжалует арест имущества Вышинского.

В мае украинские власти начали уголовное преследование Кирилла Вышинского. Его задержали возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке "ДНР" и "ЛНР". Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд постановил поместить его на 60 дней под стражу без определения залога.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский отказался от украинского гражданства и обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину.

Также сообщалось, что у Вышинского прокуратура хочет взять биологические образцы.