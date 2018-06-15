ПриватБанк запустил новую функцию, которая позволит пользователям изменять пин-код к карте онлайн в случае подозрения мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Теперь клиенты банка при подозрении, что мошенники завладели пин-кодом их карты, могут не блокировать карточки и не перевыпускать их. Ранее, в таких случаях банк блокировал карточку.

"Это позволяло защитить средства клиентов, но было не очень удобно и даже проблематично, если карточкой пользовались, например, за рубежом. Новая технология обезопасит клиентов ПриватБанка без блокировки карточек и фактически сделает скимминг (мошенничество с завладением данным карты, которое приводит к получению злоумышленниками доступа к средствам - Прим. Ред.) бессмысленным и бесполезным", - сообщает руководитель анти-мошеннического отдела ПриватБанка Александр Соколовский.

Ранее "Страна" писала о том, что оффшорная компания Коломойского добилась приостановления суда по делу Приватбанка.

Также мы сообщали, что в Запорожье на взятке задержали главного специалиста по внутренней безопасности Приватбанка.