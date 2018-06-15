Окружной административный суд Киева 30 мая восстановил действие втрое большей нормы потребления газа при отсутствии счетчика - граждане, использующие только газовую плиту, должны платить за 9,8 куб. м вместо 3,3 куб. м.

С иском об отмене правительственного постановления №203 в суд обратилось ПАО "Хмельницкгаз".

Согласно решению суда, обнародованному в Едином госреестре, отменено постановление Кабмина №203 от 23 марта 2016 года, которым и регламентировались нормы потребления газа, действующие последние два года, передает Интерфакс-Украина.

В то же время судом восстановлено постановление Кабмина №619 от 8 июня 1996 года (в первичном виде, все поправки к этому постановлению считаются неактуальными).

С учетом судебного вердикта, норматив потребления газа для домохозяйств, использующих только газовою плиту при наличии центрального горячего водоснабжения равен 9,8 куб. м/мес. на одного человека (вместо 3,3 куб. м.); для домохозяйств с плитой и без центрального ГВП – 18,3 куб. м. (вместо 5,4 куб.м.), а с плитой и водонагревателем – 23,6 куб.м. (вместо 10,5 куб.м.).

Окружной админсуд Киева в качестве причины отмены постановления Кабмина №203 указывает ряд нарушений, допущенных при его принятии. В частности, постановление №203 не было включено в годовой план подготовки регуляторных актов Кабмином – таким образом, не была обеспечена надлежащая прогнозируемость и последовательность регуляторной деятельности.

Правительство может обжаловать решение Окружного админсуда Киева в высшей инстанции.

Как сообщала "Страна", миссия МВФ прибудет в Украину после повышения цены на газ. В Нацбанке до этого сообщали, что Украина может получить пятый транш от Международного валютного фонда уже этой осенью.

Отметим, что глава правления НАК "Нафтогаз Украины" пригрозил отключить от газа больше сотни городов и сел, если не повысят тарифы.