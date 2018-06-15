Ночью 14 июня на автодороге Киев–Чоп в Бродовском районе Львовской области водитель музыкальной группы Ріаnобой попал в ДТП.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала сестра лидера Ріаnобой Дмитрия Шурова - Ольга.

По ее словам, авария произошла из-за другого водителя, который выехал на встречную полосу и врезался в бус их коллектива.

"На фото - остатки нашего турового микроавтобуса, который попал в страшное ДТП (без нас, с другими пассажирами) по вине другого водителя, который выехал на встречную полосу. Сейчас наш водитель находится в СИЗО, потому что сторона виновника пытается повесить вину на него", - сообщила Ольга Шурова.

Сестра Дмитрия разыскивает свидетелей происшествия и просит их как можно быстрее откликнуться.

Фото: facebook.com/o.shurova

Видео: youtube.com/5 канал

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