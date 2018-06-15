В пятницу, 15 июня состоялся второй матч ЧМ-2018 и группы "А". На "Екатеринбург Арене" сборная Египта без травмированного лидера Мохаммеда Салаха уступила Уругваю 0-1.

Египтяне всю игру действовали от обороны, полагаясь на плотный, жесткий прессинг, а также контратаки, сообщает Sportarena.

Уругвайцы в целом не справились с плотной опекой соперника, из-за чего часто теряли мяч и за всю игру создали только 2-3 реально голевых момента, но Суарес сегодня был плох в завершении. Также однажды в штангу со штрафного пробил Кавани.

В итоге победу латиноамериканцы вырвали только в самой концовке игры – защитник Хименес забил головой после стандарта.

После первого тура во главе таблицы группы А осталась Россия, которая вчера деклассировала Саудовскую Аравию (5:0). Уругвай идет вторым из-за худшей разницы голов.

Разбор матча



Букмекеры считали команду Оскара Табареса фаворитом матча, а отсутствие в стартовом составе Египта главной звезды африканской сборной Мохамеда Салаха, казалось, увеличивало ее шансы до максимума. Однако прогнозы не совпали с реальностью.

Уругвай проиграл центр поля, а схема 4-4-2 против Египта не сработала – средней линии южноамериканцев было сложно создавать моменты. Ни один из двух центрхавов за первый там не сделал ни одного обостряющего паса, и на перерыв Уругвай ушел, нанеся всего один удар в створ ворот. Эдинсон Кавани в первом тайме ни разу не получил мяч в штрафной.

У Египта попаданий в цель было два – команда Эктора Купера не закрылась у своих ворот и поначалу пыталась проводить атаки. По владению мячом египтяне уступали совсем немного, но в атаке действовали так же беззубо, как их соперник. После перерыва Уругвай улучшил статистику и с трудом все-таки дожал соперника – благодаря голу центрального защитника после стандарта.

Главная надежда сборной Уругвая на этом турнире – нападение, где играют футболисты мирового уровня. Луис Суарес и Эдинсон Кавани наколотили за национальную команду 93 гола, но чемпионат мира начали «сухо».

К Кавани есть претензии, однако он мало получал мяч и очевидных шансов отличиться у нападающего ПСЖ практически не было – Эдинсон опасно бил издали и со штрафного. А вот Суарес мог принести Уругваю важнейшие очки, но не реализовал два отличных момента.

В матчах, когда соперник больше мешает играть твоей команде, чем играет сам, именно игроки калибра Суареса должны делать разницу. Луис с задачей не справился.

Игрок матча – Мохамед Эль Шенави

Египет проиграл, но был в шаге от того, чтобы отобрать очки у Уругвая, и это была бы заслуга Эль Шенави, который удерживал нулевую ничью до последних минут.

Луис Суарес дважды выходил один на один с голкипером Мохамедом Эль Шенави, и в обоих случаях вратарь оказался победителем дуэли. Не шедевральные сейвы, но спасения в важные моменты, которые едва не принесли его команде очко. Хотя и красивое спасение было – на последних минутах, после сложного удара Кавани.

В голе Эль Шенави винить не стоит – Хименеса не удержали его опекуны.

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