Власти КНР приняли решение аннулировать достигнутые ранее договоренности с американской стороной из-за введения со стороны США ввозных пошлин на китайские товары. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР.

"Все достигнутые во время консультаций договоренности по торговле утрачивают силу", — говорится в заявлении торгового ведомства Китая.

Ранее в Китае анонсировали введение пошлин против США. В КНР отметили, что пошлины будут симметричными по объему и интенсивности тем пошлинам, которые ввели Соединенные Штаты. По заявлению американского президента Дональда Трампа их объем составит $50 млрд в год.

Ранее "Страна" писала о том, что Китай предложил США сократить дефицит торгового баланса на $200 миллиардов.