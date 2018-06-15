В Никопольский горрайонный суд поступил обвинительный акт в отношении жителя Никополя (Днепропетровская обл.), подозреваемого в распространении компьютерного вируса Petya.A. По данным следствия, программой были "инфицированы" около 400 компьютеров.

На подготовительное заседание в пятницу обвиняемый не явился, передает в пятницу, 15 июня пресс-служба Апелляционного суда Днепропетровской области.

В понедельник, 11 июня в суд поступило уголовное производство по обвинению гражданина Н. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361-1 УК Украины (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) по фактам масштабных кибератак вируса "Petya" (Not Petya)".

Обвиняемый является гражданином Украины, уроженцем Российской Федерации и проживает в Никополе.

Подготовительное судебное заседание было назначено на 15 июня. Однако в суд в этот день обвиняемый не явился. "На электронный адрес суда поступило его заявление о невозможности прибыть в судебное заседание, в связи с чем он просил суд перенести слушания на другую дату", - информирует пресс-служба.

В деле объявлен перерыв до 27 июня, 12.30.

Как сообщалось, в августе 2017 года сотрудники отдела противодействия киберпреступности задержали жителя Никополя, причастного к распространению компьютерного вируса Petya.A и инфицировавшего около 400 компьютеров.

Установлено, что он выложил в файловых обменниках и социальных каналах интернета видео с подробным описанием, как можно запустить вирус Petya.A на компьютерах. В комментариях к видео злоумышленник разместил ссылку на свою страницу в социальной сети, на которую загрузил сам вирус и распространил его пользователям интернета.

По месту жительства в результате обыска задержанного изъята компьютерная техника, с помощью которой распространялся компьютерный вирус Petya.A. Кроме того, обнаружены файлы с вредоносным программным обеспечением, впоследствии подтвердилось его сходство с вирусом Petya.A.

Кроме того, установлен перечень компаний, решивших воспользоваться общегосударственной кибератакой и намеренно загружавших этот вирус для сокрытия своей преступной деятельности и уклонения от уплаты штрафных санкций.

27 июня произошла масштабная кибератака с помощью вредоносного программного продукта "Petya.A", после которой Нацполиция получила свыше 2,1 тыс. сообщений об инфицировании компьютерных сетей вирусом-шифровальщиком, в том числе официально было подано 420 заявлений, из которых 309 – от частного сектора страны, 111 - от государственных организаций.

По итогам обращений открыты уголовные производства по ст. 361 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

Отметим, что сайт разработчика ПО заразил вирусом 3000 компьютеров клиентов.

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