Лидеры партии "Народный фронт" достигли предварительных договоренностей с Юлией Тимошенко о взаимодействии на выборах президента.

Об этом сообщили "Стране" сразу несколько источников в "Народном фронте", окружении Юлии Тимошенко и в Администрации президента.

Как сообщают источники в АП, секретарь СНБО и один из лидеров "Народного фронта" Александр Турчинов окончательно отказался от должности главы неформального предвыборного штаба Петра Порошенко, а сама партия переориентируется на взаимодействие с Тимошенко.

В окружении министра внутренних дел и одного из лидеров НФ Арсена Авакова сказали "Стране", что процесс переговоров с Тимошенко уже зашел достаточно далеко.

"Активная стадия переговоров началась месяц назад и буквально на днях уже достигнуты конкретные договоренности о политическом взаимодействии Тимошенко и Авакова, который выступает главным коммуникатором от "Народного фронта", - говорит источник. - Турчинов и руководители НФ также в этом же русле действуют, но контакты идут через Авакова. На последнем сходятся еще две линии. Во-первых, линия отношений с Коломойским, который активно участвует, в том числе и финансово, в мероприятиях против Порошенко. Во-вторых, линия отношений с той частью окружения действующего президента, которое пытается договорится о своем будущем после ухода Порошенко со своего поста. К Авакову сейчас идут гости нескончаемым потоком. Заходил раза три за май даже Игорь Кононенко, который предлагал Авакову участие в совместных бизнес-проектах. Что касается людей из окружения Порошенко, которые сейчас активно ведут переговоры с главой МВД, то о них можно судить по тому, кто пришел на презентацию книги Авакова "Зеленая тетрадь". Там был, например, Виталий Ковальчук, заместитель главы администрации президента. В целом можно сказать, что украинская элита начинает постепенно договариваться друг с другом о жизни без Порошенко".

Любопытно, что как раз недавно один из близких соратников другого лидера НФ, Арсена Авакова, Илья Кива начал масштабную рекламную кампанию с основным лозунгом "Украина без Порошенко".

Источник подтвердил, что это часть новой стратегии "Народного фронта". Причем в данном вопросе Аваков взаимодействует с Коломойским.

"Обратите внимание, что на днях Кива появился в ток-шоу "Право на владу" на телеканале 1+1, который принадлежит Коломойскому, - говорит источник. - Ходят слухи, что это начало большой дружбы. И, не исключено, что речь может идти об объединении Кивы и партии Коломойского "Укроп". Аваков этот процесс одобряет. Основная задача Кивы будет "минусовать" Порошенко, что он уже и делает".

Сам Кива в разговоре со "Страной" не подтвердил, но и не опроверг информацию об участии Коломойского в своей политкарьере. А появление в эфире "плюсов" прокомментировал так: "Сейчас начали вкладывать в новые лица. И ничего удивительного в этом нет. У нас есть несколько основополагающих каналов, которые определяют политику и результаты выборов в стране. Ищите в эфирах и сами делайте выводы".

В "Батькивщине" тем временем также дают понять, что переговоры с "Народным фронтом" идут активно.

"Есть определенные тенденции, – сказал "Стране" член политсовета "Батькивщины" Андрей Павловский. – Не первый год к нам ходят мажоритарщики от "Народного фронта", предлагают свои идеи по работе и сотрудничеству. Во-вторых, Юлия Владимировна объявила на форуме нашу позицию, что Украине лучше подходит такая форма правления, как парламентская республика, а лидеры "Народного фронта" не раз заявляли, что им также ближе по духу именно такая конфигурация. У нас есть точки соприкосновения, по которым можно работать. Что касается отдельных персоналий, то это не секрет, что Аваков несколько раз приезжал, они с Юлией Владимировной вели переговоры по разным вопросам (любопытно, что источник в окружении Авакова по этому поводу говорит - Тимошенко сама ездит к главе МВД - Прим.Ред.)".

Отвечая на вопрос о позиции Турчинова, Павловский сказал так: "Турчинов – это наша сердечная боль, когда он ушел, это был сильный удар для Юлии Владимировны и для всего штаба. Александр Валентинович сам выбрал такой путь. И поэтому, если допустить, что даже если он захочет присоединиться снова, это будут решать партия, политсовет, Юлия Владимировна. Он же не простой партиец, который ошибся и передумал, он зрелый политик, который должен нести ответственность за свои поступки".

Подробнее о ситуации вокруг предвыборных стратегий Петра Порошенко и Юлии Тимошенко читайте в нашей статье "План Порошенко: Томос, зачистка телеканалов и выборы осенью".