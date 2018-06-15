СБУ задержала еще одного фигуранта по делу об организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко и подготовке к серии терактов в Украине.

Об этом во время брифинга в пятницу, 15 июня, сообщил заместитель начальника Главного следственного управления ведомства Богдан Тиводар, передает 112- Украина.

По его словам, "гражданин Т." был задержан 13 июня.

"13 июня текущего года СБУ задержало "гражданина Украины Т.", который руководил вышеуказанной группой лиц в Ростове-на-Дону и в Украине", - отметил Тиводар.

Он также сообщил, что по месту жительства "гражданина Т." в ходе проведения обыска изъято огнестрельное оружие и боеприпасы.

"В настоящее время имеются достаточные основания обоснованно подозревать "гражданина Т" в причастности к приготовлению терактов", - подчеркнул Тиводар.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей о незаконном обращении оружием и взрывчатыми веществами, а также в организации приготовления теракта.

Как сообщала "Страна", Цымбалюк рассказал, что опасается за свою жизнь после участия в спецоперации с Бабченко.

"Если убийство оказывается фейковым, значит, сдал исполнитель. А если меня знает Герман, то знают и адвокаты, и дальше по цепочке. Поэтому скрываться смысла нет. Из соображений личной безопасности наоборот лучше определенный уровень публичности и огласки", - сказал Цымбалюк.

Отметим, что суд перенес рассмотрение апелляции по Герману на 18 июня.