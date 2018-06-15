Причиной жесткой посадки лайнера в аэропорту "Киев" имени Сикорского, которая произошла 14 июня, стал отказ одного из реверсов, которые обеспечивают торможение.

Об этом "Стране" сообщили в Госавиаслужбе.

"Это когда двигатели начинают работать в обратном направлении. Лопасти вертятся в другую сторону. Происходит торможение", - уточнил собеседник "Страны".

Вечером 14 июня в 20:40 самолет авиакомпании Bravo, выполнявший рейс 4406 Анталия - Киев UR-CPR, во время приземления выкатился за взлетно-посадочную полосу. На борту находились 169 пассажиров - никто из них не пострадал.

Пассажиры самолета, выполнявшего рейс 4406 Анталия-Киев сняли жуткое видео момента посадки. По словам автора видео, экипаж самолета даже не объяснял пассажирам, что происходит.

"Их не было никого. Походу молились. Мы же все в самолете были готовы к смерти", - рассказал автор видео.

Ранее "Страна" сообщала, что "прыгайте и бегите, куда сможете". Пассажиры рассказали про аварийную посадку самолета в Жулянах.

Также сообщалось, что аэропорт Киев возобновил работу после инцидента с самолетом.