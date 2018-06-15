Прокуратура хочет отобрать биологические образцы у главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого подозревают в госизмене.

суд рассмотрит соответствующее ходатайство в понедельник, 18 июня.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры АР Крым Татьяну Тихончик.

Тихончик сообщила изданию, что 15 июня суд должен был рассматривать соответствующее ходатайство. "Ходатайство следователя прокуратуры Крыма об отобрании биологических образцов", - уточнила она.

Однако, по ее словам, заседание было перенесено на понедельник, 18 июня.

"Сторона защиты заявила об отводе суда", - пояснила пресс-секретарь прокуратуры.

15 мая 2018 года Вышинского задержали в Киеве. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что главреда РИА Новости Украина Вышинского доставили в суд Херсона - адвокат.

Также российский омбудсмен Москалькова посетит в херсонском СИЗО журналиста Вышинского.