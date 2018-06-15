В пятницу, 15 июня 2018 президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама - "упустил Крым". Об этом сообщает "Интерфакс".

"Президент Обама упустил Крым", - заявил Трамп журналистам, его слова транслировал канал CNN.

"Президент Обама упустил Крым, потому что президент Путин не уважал президента Обаму, не уважал нашу страну", - отметил он.

Накануне американский портал Buzzfeed со ссылкой на два дипломатических источника сообщил, что президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7, состоявшегося на прошлой неделе в Канаде, заявил другим мировым лидерам, что считает Крым российским.

"Президент Трамп заявил лидерам G7, что Крым - российский, потому что все жители там говорят по-русски", - отмечается в сообщении.

Дональд Трамп также заявил, что может в скором времени встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы можем", - так Дональд Трамп ответил на вопрос тележурналиста о возможной встрече с Владимиром Путиным.

8 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и США в ходе последнего телефонного разговора обсуждали, что Вена может стать одним из городов их встречи. По его словам, этот вопрос упоминался и на переговорах российского лидера с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

"Вы знаете, что саму необходимость проведения такой встречи оба президента обсуждали в ходе последнего телефонного разговора. В том числе, что и Вена может стать таким городом", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса" относительно возможности проведения встречи лидеров России и США в Вене.

"Страна" разбиралась, что означают новые откровения Трампа об Украине и "российском Крыме". Тема России была заявлена на саммите очень громко – причем открыл ее сам американский президент.

Отметим, что Украина не будет реагировать на слова Трампа о Крыме.