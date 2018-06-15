Лидер сборной Египта Мохаммед Салах, который получил травму в киевском финале Лиги Чемпионов, не выйдет в стартовом составе "фараонов" в поединке группы "А" ЧМ-2018 против Уругвая.

Он начнет матч в Екатеринбурге на скамейке запасных, сообщает FootballUA.

Уругвай же обошелся без каких-либо сюрпризов – на поле выйдут все сильнейшие.

Стартовые составы:

Египет: Эль-Шенави - Фатхи, Габр, Хегази, Абдель-Шафи - Эльнени, Хамед - Варда, Эль Саид, Трезеге - Мохсен

Запасные: Аль-Хадари, Экрами, Эль-Мохаммади, Габер, Морси, Салах, Кахраба, Ашраф, Собхи, Хамди, Шикабала, Самир

Уругвай: Муслера - Варела, Хименес, Годин, Касерес - Нандес, Бентанкур, Весино, Де Арраскаэта - Суарес, Кавани

Запасные: Кампанья, М. Силва, Санчес, Родригес, Стуани, Г. Силва, Торрейра, Перейра, Лаксальт, Гомес, Коатес, Урретавискайя

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