На трассе международного значения М-05 Киев-Одесса временно введены ограничения и перекрыто движение в связи с проведением капитального ремонта. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Служба автомобильных дорог в Киевской области.

Фото: facebook.com

В сообщении напоминается об ограничении / закрытии движения на автодороге международного значения М-05 Киев-Одесса:

- км 36 + 500 - км 42 + 000 Васильковский район - правый проезд закрыт, движение осуществляется по левому проезду;

- км 79 + 500 - км 84 + 100 / м. Белая Церковь / - правый проезд закрыт, движение осуществляется по левому проезду;

- км 79 + 308 - / м. Белая Церковь / - движение по транспортной развязке из Одессы в направлении Белой Церкови закрыто, разворот осуществляется на км 77 + 500 с. Терезино.

Ранее "Страна" писала о том, что на Львовщине селяне перекрыли трассу Киев-Чоп из-за мусорной свалки.

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