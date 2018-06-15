СБУ разослала провайдерам письмо, в котором требует блокировки почти двухсот интернет-ресурсов.

Список новых запрещенных в Украине сайтов занял четыре страницы. Документ оказался в распоряжении "Страны".

В документе присутствуют сайты "ДНР" и "ЛНР", официальные веб-странички крымских властей, многие российские информационные агентства, а также все поддомены платежного сервиса Webmoney.

В черном списке также крупнейший российский информационный сайт ria.ru (входит в государственный медиа-холдинг "Россия Сегодня"), сайт телеканала "Культура", сайт информационной программы "Вести" на телеканале "Россия".

Кроме того, СБУ предписала заблокировать сайт так называемого "Украинского народного трибунала", который проводится в Донецке над самим Порошенко и другими руководителями Украины.

Как пишет СБУ в письме провайдерам, эти ресурсы блокируются во исполнение недавнего указа Петра Порошенко о санкциях.

Интересно, что запретом сайтов в Службе безопасности занимается контрразведка - "Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности".

Отметим, что по Украине уже многие сайты из списка недоступны.

Ранее "Страна" рассказывала, как идет блокировка WebMoney в Украине - и как можно спасти свои деньги.

Петр Порошенко расширил антироссийские санкции после задержания директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Его обвинили в государственной измене за материалы, поддерживающие аннексию Крыма.

Примечательно, что это произошло 15 мая - за день до открытия Крымского моста и накануне суда по делу Романа Сущенко, которого обвинили в шпионаже и дали тюремный срок в РФ.