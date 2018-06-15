Одним из оснований для бессрочного продления ареста Петра Павленского во Франции стало заключение французского психиатра, который пришел к выводу, что у художника-аукциониста, знаменитого своими радикальными перформансами, сразу несколько психологических расстройств и особенностей. Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на постановление суда о продлении меры пресечения.

Психиатр установил, что Павленский страдает от "бредовых навязчивых идей", "пограничного расстройства личности" с нарциссическими основаниями и от "желания преступать закон и предусмотренные им ограничения", причем у всех этих расстройств "высокий риск рецидива".

Кроме того, судья Натали Тюрке пришла к заключению, что Павленский, у которого во Франции нет постоянной работы, счета в банке или постоянного места жительства, может скрыться от правосудия.

Напомним, что Павленский был арестован в Париже в октябре 2017 года после того, как он овершил поджог отделения Банка Франции и был задержан правоохранительными органами. За это преступление ему угрожает до 10 лет лишения свободы и штраф до €150 тыс.

Ранее "Страна" писала о том, что акционист Павленский объявил голодовку во французском СИЗО.

Также мы сообщали, что акциониста Павленского поместили в психиатрический стационар после поджога банка в Париже.