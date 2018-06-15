В реки Лопань Харьковской области утонул 14-летний ребенок. Его тело из реки достали водолазы ГосЧС.

Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

"14 июня двое подростков играли в реке Лопань возле плотины. По каким-то причинам один из детей, мальчик 2004 года рождения, в очередной раз ныряя, не появился на поверхности воды. Его товарищ забил тревогу и сообщил взрослым. После поисков тело ребенка было обнаружено в яме глубиной 3 метра на дне реки", - говорится в опубликованном сообщении.

Для поисков тела ребенка на место происшествия были вызваны водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГосЧС Украины в Харьковской области.

В Нацполиции рассказали подробности ЧП.

По предварительным данным, мальчик поспорил с другом, что переплывет реку, однако из-за сильного течения неподалеку от дамбы мальчик попал в водоворот. Товарищ пытался спасти его, но не смог.

Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в очередной раз призывает граждан быть осторожными во время купания и отдыха у водоемов. Ведь по неосторожности и несоблюдения элементарных правил безопасности на водных объектах в нашей области только в этом году погибло уже 3 человек, из которых 1 ребенок.

Чтобы избежать трагедии во время отдыха на воде, необходимо всегда соблюдать следующие меры предосторожности:

помните - отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;

никогда не ныряйте вц незнакомых местах;

не лишайте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные ставки и реки;

НЕ заплывайте далеко. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;

не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не приближайтесь к судам, лодок и катеров, которые проплывают вблизи вас,

температура воды должна быть не ниже 17 ° С;

плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 - 5 минут

следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.

в случае возникновения чрезвычайного происшествия немедленно звоните в Службу спасения по номеру 101!

Фото: kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщала "Страна", мужчина утонул в Днестре, спасая троих детей. Мужчина, выталкивая детей из глубины, передал их супруге, а сам нырнул под воду, и больше не появлялся.

Напомним, что в киевском Гидропарке утонул мужчина, который пытался переплыть пролив.