В Харьковской области утонул 14-летний мальчик, который переплывал реку Лопань на спор
В реки Лопань Харьковской области утонул 14-летний ребенок. Его тело из реки достали водолазы ГосЧС.
Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.
"14 июня двое подростков играли в реке Лопань возле плотины. По каким-то причинам один из детей, мальчик 2004 года рождения, в очередной раз ныряя, не появился на поверхности воды. Его товарищ забил тревогу и сообщил взрослым. После поисков тело ребенка было обнаружено в яме глубиной 3 метра на дне реки", - говорится в опубликованном сообщении.
Для поисков тела ребенка на место происшествия были вызваны водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГосЧС Украины в Харьковской области.
В Нацполиции рассказали подробности ЧП.
По предварительным данным, мальчик поспорил с другом, что переплывет реку, однако из-за сильного течения неподалеку от дамбы мальчик попал в водоворот. Товарищ пытался спасти его, но не смог.
Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в очередной раз призывает граждан быть осторожными во время купания и отдыха у водоемов. Ведь по неосторожности и несоблюдения элементарных правил безопасности на водных объектах в нашей области только в этом году погибло уже 3 человек, из которых 1 ребенок.
Чтобы избежать трагедии во время отдыха на воде, необходимо всегда соблюдать следующие меры предосторожности:
помните - отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;
никогда не ныряйте вц незнакомых местах;
не лишайте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные ставки и реки;
НЕ заплывайте далеко. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;
не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
не приближайтесь к судам, лодок и катеров, которые проплывают вблизи вас,
температура воды должна быть не ниже 17 ° С;
плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 - 5 минут
следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.
в случае возникновения чрезвычайного происшествия немедленно звоните в Службу спасения по номеру 101!
Фото: kharkiv.dsns.gov.ua
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Напомним, что в киевском Гидропарке утонул мужчина, который пытался переплыть пролив.