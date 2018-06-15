На выезде из города Мелитополя Запорожской области в пятницу, 15 июня, столкнулись автомобиль съемочной группы ТРК Украина и мотоциклист.

Об этом пишет Риа.Мелитополь.

Предварительно, виновником происшествия стал водитель спортивного мотоцикла. Он проигнорировал предупреждающие конусы, которыми оградили участок дороги, на котором коммунальные службы наносили разметку.

Фото: ria-m.tv

В ходе маневра мотоциклист на полном ходу влетел в автомобиль, который притормозил перед ним.

Фото: ria-m.tv

Медицинская помощь понадобилась водителю двухколесного транспортного средства. Его госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.

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