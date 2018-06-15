В СБУ назвали имя второго подозреваемого по делу о покушении на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщил заместитель начальника главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар на коротком брифинге.

По версии СБУ - еще одним подозреваемым является гражданин Украины Вячеслав Пивоварник, о котором, собственно и сообщал на суде по мере пресечения Борис Герман, задержанный по делу Бабченко.

"Досудебным расследованием установлено, что вместе с гражданином Украины Германом к организации террористических актов причастен гражданин Украины Пивоварник Вячеслав Александрович", - заявил Тиводар.

По словам представителя СБУ, именно эти два лица вступили в сговор с представителями спецслужб РФ для организации терактов на территории Украины

В СБУ отметили, что сейчас Пивоварник находится на территории России, но 8 июня Пивоварник был уведомлен о подозрении по статье "организация и подготовка теракта", устанавливается его местонахождение.

В качестве доказательств СБУ обнародовала на брифинге записи телефонных переговоров Германа с Пивоварником, в которых Бабченко фигурирует, как "какой-то журналюга, который ездил по горячим точкам с первой чеченской войны, а потом приехал на украинскую войну и перешел на украинскую сторону".

Ранее журналисты выяснили, кто такой Вячеслав Пивоварник. Он оказался бизнес-тренером и деловым партнером национал-патриотов. В системе "СПАРК-Интерфакс" есть данные только об одном человеке с таким именем — Вячеславе Александровиче Пивоварнике. Человек с такими ФИО руководил или владел долями в пяти украинских юрлицах, в том числе - 50% ООО "Общественная служба безопасности Украины", вторым соучредителем которого выступает Сергей Еремеевич Деев.

Напомним, первый подозреваемый по этому делу Борис Герман был арестован 31 мая решением Шевченковского райсуда Киева по подозрению в подготовке серии терактов (ч.3 ст.258 УК Украины), которые якобы должны были включать в себя убийство российского журналиста Аркадия Бабченко.

Именно в рамках расследования этого дела в ГПУ и СБУ заявили о существовании "расстрельного списка", включающего 47 работников СМИ, блогеров и телеведущих, убийства которых якобы планировал заказать Герман киллеру Алексею Цымбалюку после ликвидации Бабченко.