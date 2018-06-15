Похожие на изумруды минеральные камни зеленого цвета - оливины усеяли пляжи и улицы Гавайев. Их выбросило на поверхность в результате извержения вулкана Килауэа на Большом острове Гавайев, которое длится уже больше месяца.

Об этом сообщает Daily Mail.

Эти небольшие камни залегали в вулканических породах. Жители подбирают их и публикуют фото.

Одна из разновидностей оливина - перидот - является драгоценным камнем. Его стоимость может достигать $450 за карат.

Вулкан извергается в течение 40 дней. Жертв извержения нет, однако лава уничтожила около 600 домов.

Фото: dailymail.co.uk

Как сообщала "Страна", на Гавайях мужчине на балконе сожгло ногу вулканической лавой. Власти в городе Пахоа предупредили, что куски расплавленной лавы могут весить столько же, сколько холодильник, и даже маленькие кусочки могут убить.

Напомним, что МИД просит украинцев не ездить на Гавайи.