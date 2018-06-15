Нацбанк отменил регистрацию международной платежной системы Tyme из-за ее сотрудничества с запрещенными в Украине российскими платежными системами и угрозы национальной безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Причиной принятия решения стало получение Национальным банком Украины документально подтвержденной информации от Службы безопасности Украины о том, что международная платежная система Tyme осуществляет переводы средств в сотрудничестве с запрещенной в Украине российской платежной системой, составляет риски возникновения угроз национальной безопасности Украины", — говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что предупреждали платежную систему о недопустимости сотрудничества с российскими компаниями, против которых ввели санкции. При этом в самой Tyme заявляли, что придерживаются законодательства Украины.

Платежная система Tyme должна прекратить свою деятельность 20 июня и завершить все расчеты со своими клиентами.

Tyme - первая международная небанковская платежная система в Украине. В 2014 году она получила лицензию НБУ. Платежная система позволяла своим клиентам производить переводы в пользу более чем 2500 сервисов.

Напомним, 25 мая Нацбанк отменил регистрацию WebMoney в рамках антироссийских санкций.

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