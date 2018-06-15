Прокуратура подала кассационную жалобу на решение суда по делу о ДТП с участием сына депутата Верховной Рады Нестора Шуфрича - Александра. Представители прокуратуры попросили суд на кассации лишить его водительских прав.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает "УП".

"Дело в том, что кроме основного наказания… санкция статьи предусматривает лишение права управления транспортом", - объяснила Максимец.

Она отметила, что эта норма не была применена судами первой и апелляционной инстанции.

"Именно в этой части прокуратура оспаривает приговор в кассационной инстанции. В части лишения его права управлять транспортом", - рассказала Максимец.

По ее словам, санкция статьи предусматривает лишение права на срок до 3 лет.

"Сейчас судом уже принято к производству и истребовано материалы", - сказала пресс-секретарь, добавив, что дату заседания прокуратуре еще не сообщали, но в ведомстве надеются, что оно состоится в ближайшее время.

Столичная прокуратура подаст апелляционную жалобу на приговор Печерского районного суда Киева об условном сроке для Шуфрича за совершение ДТП, в результате которого пострадал пешеход.

Как сообщала "Страна", прокуратура проиграла апелляцию по делу Шуфрича-младшего.

Отметим, что нардеп группы "Воля народа" Сергей Шахов поделился подробностями ДТП, в которое он попал в среду ночью под Лубнами Полтавской области.