Полиция обнаружила фрагменты боевой гранаты РГД-5 на месте взрыва автомобиля "Волга" в Киеве, от которого получили ранения четверо детей. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает "Укринформ".

"С места происшествия изъяты несколько фрагментов гранаты РГД-5. Окончательная информация будет известна после проведения взрывотехнической экспертизы. Предварительно есть такие фрагменты", - сказал Крищенко.

Крищенко рассказал, что дети открыли в автомобиле коробку, после чего произошел взрыв. В настоящее время владелец автомобиля задержан и дает показания правоохранителям. Он является жителем столицы, 1967 года рождения, участвовал в АТО в составе Вооруженных сил Украины и является офицером запаса.

В полиции рассказали, что рассматривают все версии трагедии. В частности, не исключают, что взрывчатку в автомобиль мог заложить кто-то другой. Также не исключается версия террористического акта.

Возбуждено уголовное дело по ст.263 УК (незаконный оборот огнестрельного оружия).

Напомним, трагедия произошла вечером 14 июня, трое детей залезли поиграть в припаркованный на улице старый автомобиль "Волга", открыли бардачок и раздался взрыв. Предполагается, что владелец "Волги" поставил взрывчатку-ловушку после предыдущей кражи инструмента из машины.

В результате взрыва машины в Киеве на улице Чернобыльской один ребенок все еще находится в тяжелом состоянии. У мальчика, который находится в тяжелом состоянии, есть проникающие ранения в брюшной полости и подозрение на перфорацию полового органа. Три девочки, которые также пострадали в результате взрыва, находятся в стабильном состоянии.

Также появилась информация, что владельцем авто мог быть боец АТО из "Правого сектора".