Совет Национального банка Украины (НБУ) на внеочередном заседании в пятницу, 15 июня утвердил назначение заместителем главы центробанка Сергея Холода и первым заместителем Екатерину Рожкову.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Екатерина Рожкова занимала должность заместителя главы НБУ с января 2016 года.

Холод с ноября 1991 по 2002 работал в НБУ, руководил созданием и развитием электронной почты и телекоммуникационной сети системы электронных платежей НБУ. С февраля 2014 занимает должность заместителя председателя правления "ВТБ Банка".

В ноябре 2017 года в СМИ были выложены телефонные разговоры Екатерины Рожковой с менеджментом и акционерами Платинум Банка, в котором она работала до НБУ председателем правления. В конце октября сотрудники Национальной полиции провели обыск в доме Рожковой и изъяли у нее мобильный телефон. Расследование касалось банкротства банка "Михайловский".

В феврале 2018 года НАБУ возбудило дело по "пленкам Рожковой".

Ранее "Страна" сообщала, что зарплата в 2,24 млн, часы за 145 тысяч и вклад в 182 гривны - декларация замглавы НБУ Рожковой.

Также Нацбанк обжалует решение суда об отстранении Рожковой.