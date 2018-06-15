Мужчину, который в центре Одессы в присутствии детей и своей семьи убил бездомного, объявили в розыск.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Одесской области.

Как отметил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, произошедшее в Старобазарном сквере не соответствует никаким цивилизованным нормам этики и морали.

По его словам, в результате конфликта возле детской площадки отец одного из мальчиков избил до смерти бездомного на глазах своей семьи, жены и других детей.

13 июня случайные прохожие в Старобазарном сквере обнаружили мертвого мужчину. На теле мужчины, возраст которого примерно 30-35 лет, были следы насильственной смерти. Тело направили на экспертизу.

"Мужчина скончался от умышленных тяжких телесных повреждений, квалифицируется как ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Предусматривается наказание от 7 до 10 лет лишения", - сообщил Форостяк. Личность подозреваемого установлена, он объявлен в розыск.

Как уточнили в полиции, конфликт произошел из-за того, что подростки начали бросать камни в бездомных. Один из них пожаловался отцу 10-летнего ребенка. Отец вместо того, чтобы урезонить сына, избил бездомного. Со слов очевидцев, потерпевший просил, чтобы его не били. В результате от травм, несовместимых с жизнью, бездомный умер.

Ранее "Страна" сообщала, что под Одессой избили директора детского дома и ее семью.

Также в Одессе из трудового рабства освободили 30 человек, в том числе беременную женщину.