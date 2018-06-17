В воскресенье, 17 июня, свой первый матч на чемпионате мира - 2018 проведут пентакампеоны. Соперником сборной Бразилии будет команда Швейцарии. Ранее сегодня Сербия выиграла у Коста-Рики и вышла на первое место.

"Страна" ведет онлайн - репортаж о поединке.

32 Подача Марсело на ближнюю штангу. Швейцарцы выбили мяч на угловой.

31 Желтая! Швейцарский защитник Лихштайнер карточно предупрежден за фол против Неймара. Хорошо, что был без алебарды.

28 Швейцария перепасовывается на своей половине поля. Опасаются переходить центр поля альпийцы. Но пока незаметен смысл играть на удержание при счете 0-1 и против сборной Бразилии.

26 Фабиан Шер и Казимиро столкнулись головами в штрафной сборной Бразилии. Полежали, отдохнули и продолжают игру швейцарец и бразилец.

25 Швейцарцы заработали угловой по левому флангу атаки.

Неуловимое удовольствие от игры демонстрируют бразильцы. Спокойно и очень изящно перепасовываются, плавно переходя в атаку, фавориты чемпионата мира в России.

22 Как ни в чем не бывало бразильцы продолжают атаковать. И так же - на своей половине поля Швейцария контролирует мяч.

20 1-0.

Очередная атака Бразилии с акцентом на левый фланг и ГОООООЛЛЛЛ! Коутиньо красивейшим ударом из-за пределов штрафной отправил мяч, от правой штанги, в левую часть швейцарских ворот.

Видео: twitter.com/bookierating

19 катают мяч по своей половине поля футболисты Швейцарии. На удержание счета играют подопечные Владимира Петковича?

Фото: twitter.com/GarciaDeny

17 Швейцарцы пытаются выйти в атаку. Но мяч, едва пересекший центральную линию поля, как-то сам-собой оказался в ногах бразильцев.

16 Неймар пробил в стенку. Счет все еще 0-0.

15 Опасный штрафной исполнят бразильцы. Прямо по центру, на расстоянии 10 метров установили мяч.

12 В следующей атаки Паулиньо пробивал с полутора метров. Но спас свою команду Зоммер и на миллиметры правее, чем нужно, прошел мяч. Почти голевой передачей отметился Неймар. Легкая паника в швейцарский штрафной.

9 Бразильцы разыграли быструю контратаку. Замешкались желто-голубые на подступах к штрафной Швейцарии. Выбил мяч голкипер альпийцев Зоммер.

6 Сборная Бразилии перехватила мяч и плавно начинает раскатывать атаки.

3 Первый опасный момент! прострел Шакири с правого фланга атаки в штрафную Бразилии на Дземаили. Ух! Повезло Бразилии! Над перекладиной пролетел круглый!

Кроме цветов флага Украину и Бразилию сегодня объединяет именно он.

2 Швейцарцы контролируют мяч и переходят в позиционную атаку.

21.00 (1) Бразильцы разыграли с центра поля. С Богом! Поехали!

После мексикано-немецкого футбольного соуса - сильная уверенность.

Фото: twitter.com/enje_khazeeva

20.51 Звучат гимны Швейцарии и Бразилии

Видео: youtube.com/Виктор К

Видео: youtube.com/Андрей Радчук

20.51 Команды выходят на поле. Все готовы к матчу?

Фото: twitter.com/crazy_fox_dean

20.45 Стартовые составы команд:

Сборная Бразилии: Алиссон - защита Данилу, Тиагу Силва, Миранда, Марселу - полузащита Паулинью, Каземиру, Коутинью - атака Виллиан, Габриэл Жезус, Неймар.

Фото: google.com.ua

Запасные: Кассио, Мораес, Жеромел, Ф. Луис, Маркиньос, Фагнер, Аугусто, Фернандиньо, Коста, Фред, Фирмино, Тайсон.

Сборная Швейцарии: Зоммер - защита Лихтштайнер, Шер, Аканжи, Родригес - полузащита Берами, Джака, Шакири, Дземаили, Цубер - нападение Сеферович.

Фото: google.com.ua

Запасные: Мвого, Бюрки, Мубанж, Элведи, Ланг, Джуру, Фрёлер, Закария, Эмболо, Гавранович, Дрмич, Фернандес.

20.40 "Ростов Арена". Команды готовятся. Чтобы радовать нас интересным футболом. Вперед!

Фото: twitter.com/tulahools

20:35 Разогрев!

Видео: twitter.com/BellaGaur

Красиво, кто спорит.

Фото: twitter.com/allright716

20:30 Через тридцать отрезков по 60 секунд начнется центральный матч сегодняшнего дня. Две команды претендентки на лидерство в группе "Е" выйдут на поле в Ростове-на-Дону.

Кто победит и победит ли?

Скоро узнаем!

19.50 Бразилия и Швейцария сыграют на стадионе "Ростов Арена", который возвели на на искусственном острове.

Фото: Welcome2018

19.40 Европейские футболисты остановились на базе в Тольятти, и перед поединком в Ростове-на-Дону провели легкую тренировку. На матч команда вылетела 15 июня.



Фото: fifa.com

19.30 Безусловным фаворитом матча являются бразильцы. У сборной Швейцарии титулов нет вообще. Их единственное достижение в футболе - серебряные медали Олимпиады 1924 года. Скоро будет 100 лет...

Правда, сборная Швейцария обладает уникальным достижением. На чемпионате мира 2006 года они за весь турнир не пропустили ни одного мяча и дошли до 1/8 финала. Откуда были выбиты сборной Украины в серии послематчевых пенальти. Причем, в том поединке установил рекорд и наш кипер Александр Шовковский. Он впервые в истории не пропустил ни одного мяча в серии пенальти на ЧМ. Теперь это можно только повторить, да и то вряд ли скоро...

19.25 Главная звезда бразильцев - это безусловно Неймар, футболист за которого заплатили (пока что) самые большие деньги в истории футбола - 222 миллиона евро. За столько ПСЖ выкупил его контракт у Барселоны.

За сборную Бразилии Неймар играет с 2010 года. К 26 годам он стал капитаном, выиграл Кубок конфедераций 2013 года. Правда, домашний чемпионат мира-2014 у Неймара не сложился из-за травмы спины, полученной в четвертьфинале с колумбийцами. Хотя в групповом турнире он забил по два мяча хорватам и камерунцам. Без него бразильцы в полуфинале были уничтожены командой Германии (1 - 7).

19.20 На своей первой тренировке 12 июня, футболисты сборной Бразилии очень оригинально поздравили с днем рождения полузащитника Барселоны Филиппе Коутиньо, которому исполнилось 26 лет.

Группа игроков подкралась к Коутиньо и все разбили о его голову несколько яиц, после чего обсыпали товарища мукой и полили водой. Очевидно, так хотели приготовить из Коутиньо праздничный кекс.

Видео: championat.com

Коутиньо, правда, сумел "отомстить" одному из зачинщиков. Он догнал Неймара и повторил с ним этот трюк, разбив яйца о его голову.

19.15 В составе пенткампеонов и экс-полузащитник Шахтера Фред, однако его участие в матче под вопросом.



Он получил травму лодыжки на тренировке сборной Бразилии перед вылетом в Россию. И по прилету на Мундиаль, бразильцы провели свою первую тренировку в Сочи, где располагается их база, без Фреда.

Фред может не сыграть на ЧМ-2018, фото: twitter.com/EdvamMN

19.10 Хотя спортивные аналитики пронализировали все чемпионаты мира и вывели любопытную закономерность. Короче говоря, упрямые цифры утверждают что этот Мундиаль выиграет сборная Бельгии.

19.00 Для начала давайте вспомним все титулы сборной Бразилии. Итак...

Эта команда - пятикратный чемпион мира (1958, 1962, 1970, 1994, 2002), восьмикратный обладатель Кубка Америки (1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007), четырехкратный обладатель Кубка конфедераций (1997, 2005, 2009, 2013) и олимпийский чемпион (2016). Впечатляет, не правда ли?

И в Россию бразильцы приехали за шестым титулом. Тем более, что им нужно реабилитироваться и за кошмарный разгром на прошлом, домашнем чемпионате мира, когда они были просто уничтожены в полуфинале Бундестимом с неприличным счетом 1 - 7.