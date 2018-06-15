Во время "Марша равенства" 17 июня в Киеве, на который собираются выйти 5 тысяч участников ЛГБТ-сообщества, их безопасность будут защищать около 5 тысяч правоохранителей. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

"Заявлено участников 5 тысяч, соответственно, и правоохранителей будет около 5 тысяч. Количество тех, кто будет непосредственно обеспечивать порядок на марше, мы точно определим в воскресенье, исходя из обстановки", - рассказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

Отвечая на вопрос о том, подавали ли заявки на проведение каких-либо акций в этот же день представители националистических организаций, Сергей Яровой отметил, что такие заявки не поступали.

"У нас есть информация из соцсетей о том, что радикально настроенные люди будут делать попытки помешать этому маршу. Мы встречаемся с лидерами разных организаций, чтобы предупредить об ответственности за нарушения, связанные с безопасностью", - рассказал Яровой.

Ранее "Страна" писала о том, что организаторы марша ЛГБТ в Киеве выпустили инструкцию для участников.

Также мы сообщали, что Омбудсмен Денисова предупредила о "сафари" на участников ЛГБТ-марша в Киеве

