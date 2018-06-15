Украина готова и в дальнейшем экспортировать отечественную бронетехнику в Таиланд.

Об этом первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский сказал во время визита в Украину делегации представителей Министерства обороны Таиланда, передает пресс-служба СНБО.

"Олег Гладковский отметил, что наше государство готово и в дальнейшем экспортировать в Таиланд бронетехнику, а также расширить ассортимент военной продукции, в которой нуждается армия королевства. Он также отметил, что отечественные специалисты способны наладить надлежащее техническое обслуживание и поддержку бронетехники, в частности, поставки запасных частей и деталей к ней", - сказано в сообщении.

По мнению первого заместителя секретаря СНБО Украины, необходимо рассмотреть возможность открытия украинского сервисного центра для военной продукции на территории Таиланда.

Также Гладковский считает целесообразным начать работу совместной украинско-тайской комиссии по вопросам сотрудничества в сфере оборонно-промышленного комплекса для обсуждения конкретных совместных проектов.

Ранее "Страна" сообщала, что Таиланд отказался от украинских БТР и танков в пользу китайских.

Также Украина позорно потеряла Таиланд как основного покупателя БТР.